Tale e Quale Show 2023 Torneo dei Campioni: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 10 novembre

Questa sera, venerdì 10 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2023, il varietà giunto alla tredicesima edizione. In tutto dieci concorrenti, i primi cinque classificati di questa edizione e i primi cinque del 2022, più i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi.

Anticipazioni e imitazioni

Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i 10 protagonisti del Torneo dei Campioni vestiranno i panni di altrettanti grandi personaggi della musica. A contendersi la vittoria finale saranno i primi cinque classificati dell’edizione appena conclusa, Luca Gaudiano, il vincitore, Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini. E poi i primi cinque dell’edizione 2022: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini e Valentina Persia. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show Torneo dei Campioni 2023: giuria e giudici

Come da tradizione i protagonisti dovranno ‘affrontare’ una giuria doc, confermatissima: ci saranno la “regina” Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’istrionico Cristiano Malgioglio. In ogni puntata ci sarà anche un quarto giudice: sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo (diverso in ciascuna puntata, appunto) ma… imitato! Che effetto avrà sui giurati ufficiali? Sarà d’accordo con loro? I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2023? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 22 settembre 2023 alle ore 21.25 con Carlo Conti per otto puntate. Anche in streaming e on demand su Rai Play.