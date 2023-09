Tale e Quale Show 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2023? Il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti torna ogni venerdì dal 22 settembre 2023 alle ore 21.25. In tutto dieci concorrenti pronti a sfidarsi a suon di imitazioni, a cui si aggiungono i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. In tutto sono previste otto puntate. Si comincia come detto dal 22 settembre 2023, ogni venerdì in diretta su Rai 1 alle ore 21.25. L’ultima è prevista per il 10 novembre. Di seguito la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 22 settembre 2023

Seconda puntata: 29 settembre 2023

Terza puntata: 6 ottobre 2023

Quarta puntata: 13 ottobre 2023

Quinta puntata: 20 ottobre 2023

Sesta puntata: 27 ottobre 2023

Settima puntata: 3 novembre 2023

Ottava puntata: 10 novembre 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tale e Quale Show 2023? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.25. La chiusura è prevista intorno a mezzanotte. La durata è quindi di circa due ore e mezza, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2023? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 22 settembre 2023 alle ore 21.25 con Carlo Conti per otto puntate. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Concorrenti

Di seguito tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2023. A questi si aggiungono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, nel ruolo dei ripetenti.