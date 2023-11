Tale e Quale Show 2023, chi è l’imitatore di Mario Giordano e quarto giudice, Ubaldo Pantani

Chi è l’imitatore e quarto giudice della settima puntata di Tale e Quale Show 2023, in onda venerdì 3 novembre, con la conduzione di Carlo Conti? Al tavolo della giuria siede un Mario Giordano “tale e quale”. A interpretare il noto giornalista e conduttore di Fuori dal coro è il comico Ubaldo Pantani, uno dei più apprezzati dal pubblico. Lo abbiamo già visto in molte altre trasmissioni Rai come Quelli che il calcio e Belve e fa parte del cast di Che tempo che fa.

Ubaldo Pantani nasce a Cecina il 31 marzo del 1971. È un imitatore, comico e attore. Laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, lavora come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi e successivamente esordisce in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito alterna teatro a televisione, guadagnando spazio in Convenscion dal 2000. Nel 2003 partecipa a Nessundorma, programma di Rai 2 condotto da Paola Cortellesi. Nel 2004, grazie a Mai dire… la sua carriera ha un’impennata. Tra i personaggi interpretati spiccano Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini e vari partecipanti del Grande Fratello.

Nel 2009 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio e… dove ripropone l’imitazione di Lapo Elkann e crea nuovi personaggi, come il cantante Glabro e la parodia del cuoco della Nazionale italiana di calcio, Claudio Silvestri. Dal 26 maggio 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belén Rodríguez. Il 15 giugno 2013 conduce con la collega e allora compagna Virginia Raffaele, gli MTV Awards 2013 a Firenze. Il 26 gennaio 2015 conduce su Rai 2 Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria. Dal 29 aprile 2016 è nel cast fisso della settima edizione de I migliori anni. In estate è a Il grande match su Rai 1 per il campionato d’Europa 2016. È spesso ospite, come quarto giudice, di Tale e Quale Show. Recentemente Ubaldo Pantani ha anche imitato Massimo Giletti, Luciano Spalletti, Mario Giordano e Matteo Salvini. Ma vediamo un elenco delle imitazioni fatte con successo da Pantani.

Massimo Giletti

Mario Giordano

Luciano Spalletti

Flavio Insinna

Giuseppe Conte

Enzo Miccio

Massimiliano Allegri

Carlo Ancelotti

Matteo Salvini

Paolo Del Debbio

Matteo Renzi

J-Ax

Lapo Elkann

Antonio Conte

Corrado Augias

Rocco Casalino

Francesco Sarcina

Gian Piero Ventura

Simone Inzaghi

Roberto D’Agostino

Stefano Bettarini

Manuel Agnelli

Paolo Fox

Massimo Cacciari

Gianluigi Buffon

Alessandro Di Battista

Gonzalo Higuain

Gennaro Gattuso

Maurizio Martina

Maurizio Sarri

Gianfranco Fini

