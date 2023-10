Tale e Quale Show 2023, chi è l’imitatore di Christian De Sica e quarto giudice, 27 ottobre

Chi è l’imitatore di Christian De Sica nella puntata di oggi, 27 ottobre, di Tale e Quale Show 2023? Si tratta di un bravo attore e comico, che ha già partecipato come concorrente allo show di Carlo Conti: David Pratelli. Sarà uno dei giudici di questa puntata insieme ad Alessia Marcuzzi. È stato concorrente a Tale e quale show 2019.

Nato a Pontedera il 21 dicembre del 1970, è un volto già noto agli spettatori. Il cabarettista e imitatore ha scoperto sin da giovanissimo di avere una straordinaria capacità di ricalcare alla perfezione i tratti caratteristici dei personaggi noti. Così, ha iniziato a divertire i compagni di scuola e a 14 anni già teneva degli spettacoli in piazza. Inizialmente il suo cavallo di battaglia era Adriano Celentano, ma pian piano ha aggiunto nuovi personaggi.

Tra le imitazioni più riuscite di Pratelli c’è appunto Christian De Sica. David Pratelli partecipa a numerose trasmissioni come Made in Sud, Quelli che il calcio, Speciale calciomercato, Domenica In e La vita in diretta. Diventato un personaggio ormai celebre dello spettacolo, prende parte anche a due fiction come Carabinieri 5 e I delitti del Bar Lume.

Fa anche parte della trasmissione di Italia 1 Guida al campionato, a cui ha fatto seguito il passaggio a Quelli che il calcio di Simona Ventura. Tra le sue imitazioni più riuscite, quelle del calciatore Zlatan Ibrahimovic, di Fabio Capello, Carlo Conti e Adriano Celentano. Nel 2019 partecipa a Tale e Quale Show. Nel suo curriculum anche la partecipazione a Zero e Lode, i Soliti ignoti, L’anno che verrà e tanti altri.