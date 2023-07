Tale e Quale Show 2022, vincitore torneo dei campioni: chi ha vinto (replica), 28 luglio

TALE E QUALE SHOW 2022 VINCITORE – Chi ha vinto il torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022, la dodicesima edizione del programma, trasmessa questa sera – 28 luglio 2023 – in replica su Rai 1? A trionfare nella finalissima, è stato Antonino Spadaccino nei panni di Marco Masini.

CLASSIFICA TORNEO DEI CAMPIONI

Di seguito la classifica generale del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022 con il relativo vincitore:

Antonino Spadaccino Valentina Persia Andrea Dianetti e Gilles Rocca Francesca Alotta Deborah Johnson Rosalinda Cannavò Pierpaolo Pretelli I Gemelli di Guidonia Elena Ballerini Dennis Fantina Stefania Orlando

Cast

Il cast del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022 è ben assortito. Gli Artisti di questa edizione: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò sfideranno Francesca Alotta, Dennis Fantina, i Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Fantina prende il posto di Ciro Priello dei Jackal che non potrà esserci a causa di un impegno teatrale. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

