Tale e Quale Show 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 17 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show 2021, il programma condotto da Carlo Conti e giunto all’undicesima edizione in onda in prima serata su Rai 1. Un programma che abbina canzoni e travestimenti e che oramai è diventato un cult della televisione. Dove vedere Tale e Quale Show 2021 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il varietà condotto da Carlo Conti va in onda stasera, venerdì 17 settembre 2021, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,25.

Tale e Quale Show 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Tale e Quale Show 2021, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda otto puntate: dal 17 settembre 2021 al 29 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):