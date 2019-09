Tale e Quale Show 2019, la giuria e i vocal coach della nona edizione: ecco chi sono i 3 giudici

Anche quest’anno, 2019, torna Tale e Quale Show con la sua giuria. La nona edizione vedrà ancora una volta Carlo Conti alla conduzione del programma, un nuovo cast e giudici in parte già noti al pubblico di Rai 1.

Scritto e condotto da Conti, Tale e Quale Show può contare su una nuova formula che include un concorrente in più quest’anno ma soltanto perché a gareggiare è una coppia di comici, dunque il voto totale è per un singolo concorrente.

Quali sono i concorrenti di quest’edizione 2019? Sul palcoscenico vedremo sfidarsi Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale. i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, l’attore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna e l’imitatore David Pratelli.

Ma chi fa parte della giuria? E chi sono i vocal coach? Vediamolo insieme.

Tale e Quale Show 2019 giuria, chi sono i giudici

Anche quest’anno il giudice per eccellenza resta uno: Loretta Goggi è la veterana dal programma, rimasta fedele a Rai 1 sin dalla prima edizione del talent show. Cantante e conduttrice italiana, la Goggi ha un curriculum che parte dagli anni ’60 e spazia dalla musica alla televisione.

Al suo fianco quest’anno ci saranno due volti del mondo comico: torna a intrattenere gli italiani Giorgio Panariello, uno dei showman più apprezzati dagli italiani e grande amico di Carlo Conti. Ma Panariello non sarà l’unico a strappare una risata al pubblico di Rai 1 perché il terzo giudice di Tale e Quale Show è proprio Vincenzo Salemme, attore napoletano il cui curriculum spazia dal teatro al cinema.

Qual è il compito dei giudici? Solitamente i tre giudici devono valutare le prestazioni dei concorrenti con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante poi esprimerà a sua volta, dando preferenza a uno degli avversari o scegliendo se stesso.

Tale e Quale Show 2019, i vocal coach

Quali saranno invece i vocal coach che affiancheranno i concorrenti di quest’anno? In genere, il programma prevede che ogni concorrente abbia a disposizione l’esperienza di un vocal coach; compito di quest’ultimo è preparare al meglio lo sfidante per renderlo il più simile possibile alle star che andranno a impersonare. Del resto, si chiamerà Tale e Quale Show per un motivo e l’obiettivo del programma è interpretare il più verosimilmente una celebrità italiana o internazionale.

I vocal coach dell’edizione 2019 saranno: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show parte venerdì 13 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.