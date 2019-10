Tale e Quale Show 2019, la classifica della quarta puntata del 4 ottobre: ecco chi ha vinto

Venerdì 4 ottobre è andata in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show, il talent condotto per la nona edizione da Carlo Conti. Un altro vincitore è stato proclamato dopo le 12 esibizioni dei concorrenti in gara.

Il programma, infatti, ha permesso ai cantanti di imitare altri grandi pezzi del mondo della musica.

Flora Canto ha interpretato Olivia Newton-John, Sarà Facciolini invece Loredana Berté, Eva Grimaldi ha imitato Alice, Jessica Morlacchi Celine Dion.

Abbiamo visto Lidia Schillaci mettersi alla prova con Stevie Wonder, mentre Davide de Marinis spacciarsi per Achille Lauro, Tiziana Rivale nelle vesti di Tina Turner, Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra (il voto sarà uno solo per entrambi).

Francesco Monte ha provato con Cesare Cremonini, Francesco Pannofino ha proposto Paolo Conte, Agostino Penna ha proposto il mito Lucio Dalla e David Pratelli ha imitato Christian De Sica.

Di seguito, quindi, ecco la classifica aggiornata di Tale e Quale Show 2019 dopo la quarta puntata.

Tale e Quale Show 2019, la classifica della quarta puntata: chi ha vinto

Ecco la classifica dei concorrenti al termine delle esibizioni della quarta puntata di Tale e Quale Show 2019 del 4 ottobre:

1- Sara Facciolini e Agostino Penna

3- Tiziana Rivale

4- Gigi e Ross

5- Davide De Marinis

6- Jessica Morlacchi

7- David Pratelli

8- Flora Canto

9- Francesco Pannofino

10- Lidia Schillaci

11- Francesco Monte

12- Eva Grimaldi

Tale e Quale Show 2019 classifica, come funziona il format

Dopo ogni puntata del programma di Rai 1, c’è sempre grande curiosità attorno alla classifica parziale di Tale e Quale Show.

Il punteggio ricevuto da ogni concorrente, al quale – ricordiamo – si aggiungono i punti assegnati dagli stessi vip in gara, del resto non si azzera all’inizio della puntata successiva. Ogni episodio, infatti, riparte dalla graduatoria della settimana precedente. A quei punti, poi, ciascun concorrente somma quelli ottenuti nella puntata successiva.

Con questo meccanismo, al termine della nona e ultima puntata, verrà così decretato il vincitore di Tale e Quale Show 2019. Il programma non prevede alcuna eliminazione: il cast dei concorrenti rimarrà dunque invariato fino alla fine.

