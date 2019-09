Tale e Quale Show 2019, la classifica della prima puntata: ecco chi ha vinto

Tale e Quale Show 2019, la classifica della prima puntata (13 settembre): ecco chi ha vinto

Lo scorso venerdì 13 settembre è stata archiviata la prima puntata di Tale e Quale Show, la celebre trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1 che vede 12 concorrenti sfidarsi all’ultima imitazione: quale sarà la classifica al termine del primo episodio?

Come ogni anno, infatti, dopo le loro esibizioni i dodici vip protagonisti del programma hanno ricevuto un voto dalla giuria, al quale si sommano alla fine i 5 punti che ciascun concorrente può scegliere se dare a se stesso o a un avversario.

Di seguito, quindi, troverete la classifica aggiornata di Tale e Quale Show 2019 dopo la prima puntata, andata in onda venerdì 13 settembre.

Tale e Quale Show 2019, la classifica della prima puntata

Ecco la classifica dei concorrenti al termine delle esibizioni della prima puntata di Tale e Quale Show 2019:

Nella prima puntata, la vincitrice Lidia Schillaci si è esibita in una magistrale prova, cantando la canzone “Shallow” di Lady Gaga. Agostino Penna e Jessica Morlacchi, ex aequo al secondo posto, hanno invece portato rispettivamente “Rocket Man” di Elton John e “Gente come noi” di Ivana Spagna. Francesco Monte ha cantato “Soldi” di Mahmood, mentre Gigi e Ross si sono esibiti in “L’estate sta finendo” dei Righeira.

Più giù in classifica, Tiziana Rivale ha imitato Kim Carnes in “Bette Davis Eyes”, mentre Davide De Marinis ha cantato “Banane e lamponi” di Gianni Morandi. David Pratelli ha fatto rivivere Nino Ferrer con “La pelle nera”, mentre Flora Canto ha portato un medley di Cristina D’Avena. Penultime Sara Facciolini ed Eva Grimaldi, che hanno cantato rispettivamente una canzone di Baby K e “Tomorrow” di Amanda Lear. Ultimo Pannofino che ha portato Barry White.

Tale e Quale Show 2019 classifica, come funziona il format

Dopo ogni puntata del programma di Rai 1, c’è sempre grande curiosità attorno alla classifica parziale di Tale e Quale Show.

Il punteggio ricevuto da ogni concorrente, al quale – ricordiamo – si aggiungono i punti assegnati dagli stessi vip in gara, del resto non si azzera all’inizio della puntata successiva. Ogni episodio, infatti, riparte dalla graduatoria della settimana precedente. A quei punti, poi, ciascun concorrente somma quelli ottenuti nella puntata successiva.

Con questo meccanismo, al termine della nona e ultima puntata, verrà così decretato il vincitore di Tale e Quale Show 2019. Il programma non prevede alcuna eliminazione: il cast dei concorrenti rimarrà dunque invariato fino alla fine.

