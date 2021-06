Tagadà Speciale – Viaggio in Italia: anticipazioni e ospiti su La7 con Tiziana Panella

Questa sera, giovedì 24 giugno 2021, su La7 va in onda uno speciale di Tagadà in prima serata dal titolo Viaggio in Italia. Una lunga serie di reportage – girati in prima persona da Tiziana Panella – per non dimenticare ciò che abbiamo vissuto, tra paure e speranze, in questi ultimi mesi segnati dalla pandemia di Covid: la prima zona rossa d’Italia a Codogno, un paese sconosciuto diventato poi il luogo simbolo della pandemia; l’omaggio ai medici delle terapie subintensive, la musica della famiglia Casadei ai bagni di Cesenatico, l’umanità straziante delle persone senza fissa dimora confortati dall’abbraccio dei medici volontari, e molto altro. In studio durante questo speciale di Tagadà – spettatori particolari di questo viaggio – saranno ospiti Claudio Amendola, Roberto Saviano, Massimo Giannini, Dodi Battaglia, Stefano Bonaccini, Marco Damilano, Chiara Valerio e Aurora Leone. Appuntamento con il programma di Tiziana Panella questa sera, 24 giugno 2021, alle 21.15. Sarà inoltre un’occasione per festeggiare i 20 anni di nascita di La7, l’emittente sorta dalle ceneri di TeleMonteCarlo proprio il 24 giugno di 20 anni fa.

