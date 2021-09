Synchronic: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 18 settembre 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film Sychronic, pellicola del 2020 di fantascienza diretta da Justin Benson e Aaron Moorhead con protagonisti Jamie Dornan, Anthony Mackie, Katie Aselton, Ally Ioannides, Bill Oberst Jr. e Shane Brady. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Synchronic? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Quando i paramedici di New Orleans e amici di lunga data Steve e Dennis vengono chiamati a occuparsi di una serie di incidenti bizzarri e raccapriccianti, inizialmente si convincono che sia colpa di una misteriosa nuova droga rinvenuta sulle scene del crimine. Ma dopo la scomparsa improvvisa della figlia maggiore di Dennis, Steve si deve confrontare con una terrificante verità riguardo questa sostanza psichedelica, che metterà in discussione tutto ciò che conosce sulla realtà e il flusso stesso del tempo.

Synchronic: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Jamie Dornan, Anthony Mackie, Katie Aselton, Ally Ioannides, Bill Oberst Jr. e Shane Brady. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jamie Dornan: Dennis

Anthony Mackie: Steve

Katie Aselton: Tara

Ally Ioannides: Brianna Dannelly

Bill Oberst Jr.: The Looter

Shane Brady: Travis

Trailer

Di seguito il trailer del film Synchronic, in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Synchronic in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.