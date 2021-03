Svegliati amore mio: il cast (attori) completo della fiction di Canale 5

Qual è il cast (attori) completo della fiction Svegliati amore mio, in onda su Canale 5 dal 24 marzo 2021? Protagonista assoluta della serie tv è Sabrina Ferilli che ricopre il ruolo di Nanà Santoro, una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata che vede la sua vita stravolta da una terribile notizia: la sua bambina Sara ha la leucemia. Al fianco della Ferilli tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco completo degli attori di Svegliati amore mio con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Nanà Santoro

Ettore Bassi: Sergio Santoro

Francesco Arca: Mimmo Giuliani

Caterina Sbaraglia: Sara Santoro

Francesco Venditti: Stefano Roversi

Veruska Rossi: Manuela Placido

Massimo Popolizio: Ettore Tagliabue

Adele Tirante: Adele

Iaia Forte: Ramona

Catena Fiorello: Gianna

Francesca Antonelli: Maddalena

Paolo Giommarelli: Paolo Torelli

Emanuele Salce: Commissario Caputo

Antonio Avella: Lorenzo

Bruno Torrisi: Vanni

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Svegliati amore mio, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

