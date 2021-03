A che ora inizia Svegliati amore mio: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Svegliati amore mio, la serie tv con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda delle tre puntate in programma è prevista per le ore 21,45 (circa) di mercoledì sera. La miniserie che narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia, verrà trasmessa dal 24 marzo al 7 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction (attenzione: potrebbe variare) su Canale 5:

Prima puntata: mercoledì 24 marzo 2021

Seconda puntata: mercoledì 31 marzo 2021

Terza puntata: mercoledì 7 aprile 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Svegliati amore mio? Ogni serata ha una durata (pubblicità incluse) di circa due ore. La messa in onda è prevista dalle ore 21,45 (circa) alle ore 23,45 (circa).

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Svegliati amore mio, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

