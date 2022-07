Superquark streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Dove vedere Superquark in diretta TV e live streaming? Il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela torna ad accompagnare gli italiani in prima serata su Rai 1 anche d’estate. A differenziare questa edizione dalle precedenti è anche il tema affrontato, che si intitola Il gioco della seduzione. La prima puntata parte mercoledì 6 luglio 2022 e riporta in TV anche Alberto Angela, che regalerà ai telespettatori un viaggio nel tempo, tornando alla Roma di 300mila anni fa al cimitero degli elefanti. Alla Polledrara di Cecanibbio è stato ritrovato un esemplare ancora intatto con tutte le ossa in connessione. Riprendono anche le rubriche e gli ospiti in studio. Ma dove seguire il programma in TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come anticipato, Superquark torna in prima serata su Rai 1 mercoledì 6 luglio 2022, alle ore 21:25 con la prima puntata. Chi vuole seguire la diretta televisiva del programma può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure chi dispone di un dispositivo Sky può pigiare il tasto 101. Chi vuole seguirlo invece in HD in chiaro può trovarlo al tasto 501.

Superquark streaming live

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire il programma con Piero Angela anche in diretta streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay, servizio messo a disposizione degli utenti Rai che funziona gratuitamente previa registrazione. Effettuando il login anche tramite Facebook o Google, potrete accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma. Per seguire il live streaming di Superquark potrete selezionare la diretta di Rai 1 tramite il menù a tendina.