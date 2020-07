Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Superquark, lo storico programma di scienza, natura, storia e tecnologia di Piero Angela. Ma quali sono i servizi in programma per oggi, 29 luglio? Gli ospiti? La sigla? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Servizi

La puntata che va in onda questa sera racconta del Sud America, il continente più ricco di specie animali di tutto il pianeta, terra e fauna raccontate con un documentario della Bbc che fa parte della serie “Sette continenti, un pianeta”. Quella che va in onda stasera, 29 luglio, è la terza puntata di SuperQuark con Piero Angela e le immagini viaggiano lungo la cordigliera delle Ande, tra deserti, foreste e zone costiere dov’è possibile incrociare pinguini, leoni marini e orsi. Superate le Ande si entra nella foresta pluviale più vasta al mondo, l’Amazzonia, dove risiedono tanti curiosi animali.

Si parlerà poi anche della situazione demografica: la popolazione mondiale potrebbe scendere a 8,8 miliardi in poco più di 40 anni e 23 paesi – tra cui l’Italia – vedranno ridursi la popolazione di oltre il 50%. Tra gli altri servizi della serata si parlerà della riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, Alberto Angela poi parla del sale, l’oro bianco dell’antichità che i romani distribuivano ai soldati come paga aggiuntiva, da lì nacque la parola “salario”.

Superquark 2020: gli ospiti

Abbiamo visto i servizi che andranno in onda oggi a Superquark, ma quali sono gli ospiti in studio? Tanti gli ospiti di Piero Angela in studio per le rubriche.

Non mancano le rubriche di “Superquark”: per la “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi parla dell’importanza della dieta mediterranea, e delle calorie della pizza, mentre in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero racconta degli uomini e delle donne nella Firenze di Dante e in “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini spiega i tanti usi sperimentali della famosa pillola blu.

Streaming e tv

Dove vedere Superquark 2020 in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 29 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Ma non finisce qui: in questa nuova edizione di Sueperquark Piero Angela accompagnerà i telespettatori di Rai 1 anche in seconda serata con “Superquark Natura”. Nel primo appuntamento l’episodio completo della meravigliosa serie BBC Blu Planet.

La sigla

La sigla di Quark è l’Aria sulla quarta corda (il nome parzialmente improprio del secondo movimento della suite orchestrale n. 3 in Re maggiore) di Johann Sebastian Bach, nell’arrangiamento dei The Swingle Singers ed inserita nell’album Guerrieri eccellenti di Franco Talò. La sigla delle trasmissioni Il mondo di Quark e Superquark è sempre il medesimo brano di Bach, ma nell’arrangiamento di The Swingle Singers e pubblicato nell’album Jazz Sebastian Bach. Di seguito la sigla:

