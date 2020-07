Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming

Questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Superquark, lo storico programma di scienza, natura, storia e tecnologia di Piero Angela. Ma quali sono i servizi in programma per oggi, 22 luglio? Gli ospiti? La sigla? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Servizi

Quella di questa sera sarà una puntata che porterà i telespettatori in Asia, il continente più grande che ospita gli ambienti più differenti, quindi anche una grande varietà di animali. Ma quando parliamo di Asia parliamo anche di Siberia, una terra che verrà raccontata dal documentario della Bbc che apre la puntata di Piero Angela. Si parte dal grande Nord dell’Asia dove gli orsi si avventurano tra i vulcani ancora attivi, dove ogni anno si danno appuntamento decine di migliaia di trichechi, animali sorprendenti come il rinoceronte di Sumatra, uno degli animali più rari della foresta pluviale.

Nella puntata di questa sera di SuperQuark si parlerà anche della salute, in particolare della mammografia, un’arma potente per scoprire il tumore al seno. Secondo uno studio italiano, quest’esame può diventare ancora più efficace e Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni spiegheranno cos’è la mammografia in 3D.

Piero Angela parlerà anche di Stromboli e delle sue frequentissime eruzioni che attirano turisti da ogni parte del mondo. Barbara Bernardini ha realizzato un servizio su come lavorano i vulcanologi per prevedere le eruzioni e garantire la sicurezza di abitanti e visitatori. Sarà dedicato anche un servizio sugli insetti comuni – mosche e zanzare – visti al microscopo elettronico. Spazio anche alla scienza del bacio: Giovanni Carrada con Cristina Scardovi spiegano cosa si conosce sull’anatomia, la fisiologia e la psicologia del più diffuso gesto d’amore.

Superquark 2020: gli ospiti

Abbiamo visto i servizi che andranno in onda oggi a Superquark, ma quali sono gli ospiti in studio? Tanti gli ospiti di Piero Angela in studio per le rubriche: Spazio anche alle rubriche: la dottoressa Elisabetta Bernardi in “la scienza in cucina” racconta le virtù della frutta; in “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro, direttore del Cicap, parla dei “mercanti” di dubbi; in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero torna al Concilio di Firenze del 1439; in “Tecnologia” il professor Roberto Cingolani spiega cosa siano l’industria e l’agricoltura 4.0.

Streaming e tv

Dove vedere Superquark 2020 in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 22 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Ma non finisce qui: in questa nuova edizione di Sueperquark Piero Angela accompagnerà i telespettatori di Rai 1 anche in seconda serata con “Superquark Natura”. Nel primo appuntamento l’episodio completo della meravigliosa serie BBC Blu Planet.

La sigla

La sigla di Quark è l’Aria sulla quarta corda (il nome parzialmente improprio del secondo movimento della suite orchestrale n. 3 in Re maggiore) di Johann Sebastian Bach, nell’arrangiamento dei The Swingle Singers ed inserita nell’album Guerrieri eccellenti di Franco Talò. La sigla delle trasmissioni Il mondo di Quark e Superquark è sempre il medesimo brano di Bach, ma nell’arrangiamento di The Swingle Singers e pubblicato nell’album Jazz Sebastian Bach. Di seguito la sigla:

