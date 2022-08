Superquark: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 agosto

Questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, va in onda una nuova puntata di Superquark. La nuova edizione è partita questa estate in casa Rai e vede nuovamente Piero Angela al timone che affronta un nuovo tema scottante, quello della seduzione. Nel corso di questa nuova puntata estiva, il conduttore esplorerà gli ambienti più ostili per trovare un partner. Di seguito scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate da Rai 1, la nuova puntata di Superquark racconterà che non sempre è facile trovare il partner giusto, ancor meno se l’ambiente è ostile. Per alcune specie è proprio così. La quinta puntata, attesa il 10 agosto 2022 su Rai 1, vede il viaggio nel gioco della seduzione proseguire indisturbato. Si racconterà come alcune specie animali riescono a sopravvivere nonostante abbiano poche chance durante il corteggiamento. Alcune non riescono a trovare un partner, altre devono invece adattarsi. Si parlerà anche di tiroide e di come funziona grazie al servizio di Barbara Bernardini che va alla scoperta della scatola nera della tiroide, una tecnica che svela come si producono gli ormoni. Si parlerà anche di storia con il sito di Roccapelago, così come si parlerà della creazione di nuove molecole, inventare nuovi farmaci e come testarli per tempo. E ci sarà posto in questa puntata di Superquark anche per l’emergenza ambientale.

Superquark streaming e TV

Dove vedere Superquark in diretta TV e live streaming? Il programma come già detto va in onda questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.