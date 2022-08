Superquark: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 agosto 2022

Questa sera, mercoledì 3 agosto 2022, va in onda una nuova puntata di Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. La nuova edizione sta animando il palinsesto di Rai 1 e il focus questa volta approfondisce un altro aspetto del gioco della seduzione. Il programma è giunto alla quarta puntata. Vediamo quali sono le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata

Secondo le prime anticipazioni rilasciate da Rai 1, la quarta puntata di Superquark racconta dell’acqua dolce che occupa soltanto una piccola parte della terra eppure è vitale per milioni di creature in cerca di un compagno. Laghi e fiumi all’occhio umano possono apparire rassicuranti e rilassanti, ma per gli animali non è così, sono visti più come arene di corteggiamento spietato. Un altro argomento di cui si parlerà questa sera a Superquark riguarda la Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane. Alberto Angela torna anche questa volta e porta il telespettatore tra gli Iceberg della Groenlandia e racconterà la loro storia navigandoci nel mezzo. Un altro tema affrontato nel corso della puntata di questa sera riguarda gli alberi, o meglio un sistema di ricerca detto Tree Talker che aiuta ad entrare in contatto con gli alberi e le foreste del mondo captandone dati vitali per carpire il loro benessere. Si parlerà del primo sbarco sulla luna a distanza di 53 anni e del primo censimento di lupi italiani.

Superquark streaming e TV

Dove vedere Superquark in diretta TV e live streaming? Il programma come già detto va in onda questa sera, mercoledì3 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.