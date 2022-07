Superquark: anticipazioni, servizi e ospiti della puntata di oggi, 6 luglio 2022

Questa sera, mercoledì 6 luglio 2022, va in onda la nuova edizione di Superquark, il programma di approfondimento scientifico condotto magistralmente da Piero Angela ormai da anni e che diventa appuntamento fisso di Rai 1. Si tratta di un nuovo ciclo di episodi che parte con una prima puntata intitolata Il gioco della seduzione. Ma quali sono le anticipazioni? Quali sono i servizi e gli ospiti di questa prima puntata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: servizi e ospiti

Secondo le prime anticipazioni diffuse dalla Rai, la prima puntata di Superquark coinvolgerà ancora una volta anche Alberto Angela. Quest’ultimo tornerà indietro nel tempo per mostrarci un’Italia di 300mila anni fa. Alle porte di Roma, mostrerà al pubblico uno dei siti più importanti della nostra preistoria quale la Polledrara di Cecanibbio. È noto come il cimitero degli elefanti antichi dov’è stato rinvenuto un esemplare straordinario completo con tutte le ossa. Si cambia focus poi con il servizio di Paolo Magliocco e Giulia de Francovich che parleranno di mal di testa, sulle ultime scoperte e le nuove terapie. Il programma si sofferma anche sulle ricerche condotte nei laboratori del Lens che studia la luca e ne esplora i segreti. Si parla anche di Covid e di come è possibile recuperare l’olfatto grazie a Barbara Bernardini che racconta la storia di un testimone. Durante la puntata di Superquark si viaggia anche sull’isola di Montecristo dove il professore Piovesan ha scoperto un bosco di lecci di 700 anni fa. Ospiti in studio ci sarà la dottoressa Elisabetta Bernardi per le rubriche Scienza in cucina, il professor Alessandro Barbero, Massimo Polidoro e il professor Emmanuele Jannini.

Superquark streaming e TV

Dove vedere Superquark in diretta TV e live streaming? Il programma come già detto va in onda questa sera, mercoledì 6 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.