Supereroi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Supereroi è il film in onda questa sera, martedì 28 marzo 2023, alle ore 21.25 su Canale 5. Si tratta di una pellicola diretta da Paolo Genovese del 2021, con protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. La storia d’amore di Marco e Anna, legati da un’incognita che nessuna formula può svelare. Lui è un professore di fisica convinto che tutto abbia una spiegazione, lei una fumettista con un carattere impulsivo e nemica delle convenzioni. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Supereroi.

Trama

Il film racconta la storia due giovani innamorati, Marco e Anna (Alessandro Borghi e Jasmine Trinca). Lei è una persona creativa e impulsiva, è una fumettista che detesta ogni tipo di convenzione. Lui, invece, è un insegnante di fisica, fermamente convinto che ogni reazione sia determinata da un’azione e che quindi anche nella vita tutto ciò che accade può essere spiegato. I due cercano di sopravvivere al tempo che passa e che spesso porta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia. Supereroi ci mostra come le coppie che resistono al logorante trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi, che permettono loro di nuotare contro corrente per salvare il loro amore.

Supereroi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Supereroi? Protagonisti sono Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, ma troviamo molti altri attori famosi e amati dal pubblico come Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia Ricci, Gwendolyn Gourvenec, Linda Caridi, Flavio Parenti, Angelica Leo, Giacomo Mattia. La regia è di Paolo Genovese. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessandro Borghi: Marco

Jasmine Trinca: Anna

Greta Scarano: Pilar

Vinicio Marchioni: Vittorio

Linda Caridi: Tullia

Gwendolyn Gourvenec: Laurene

Beppe Severgnini: editore

Flavio Parenti: Gigi

Angelica Leo: Sofia

Giacomo Mattia: Ugo

Elena Sofia Ricci: Elena

Streaming e tv

Dove vedere Supereroi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 marzo 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.