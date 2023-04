Chi è il fidanzato dell’ex Suor Cristina Scuccia, ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è il fidanzato di suor Cristina Scuccia, ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di questo pomeriggio – 6 aprile 2023? Tutti l’abbiamo conosciuta come suor Cristina, in particolare nel reality di Rai 2 The Voice, quando divenne concorrente del team di J-Ax. Ospite di Verissimo, nelle scorse settimane, ha raccontato di aver lasciato gli abiti da suora, e di essere semplicemente Cristina Scuccia.

Dopo 15 anni di vita consacrata, Cristina ha deciso di spogliarsi di quegli abiti, di ‘abbandonare’ le suore orsoline e di cambiare vita. Oggi lavora in Spagna, è una cameriera. E non si preclude certo la possibilità di innamorarsi di un uomo. Per questo molti si chiedono se l’ex Suor Cristina Scuccia abbia o meno un fidanzato.

“Dio non l’ho mai messo in discussione, Suor Cristina è dentro di me, quello che sono oggi lo devo a lei. È stato complesso, difficile, oggi ho il sorriso, ancora più forte di prima. Credo ancora di vita nella vita, in Dio” ha raccontato a Verissimo. Oggi Cristina è single, ma si dice pronta ad innamorarsi. “Sono stata fidanzata con Gesù in passato, credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo. Io credo all’amore, alla vita, al colpo di fulmine. Sono aperta alla vita e all’amore, ai sentimenti non si può mettere un freno”. Come detto, dopo aver lasciato la vita da suora, Cristina Scuccia si è trasferita in Spagna e attualmente lavora come cameriera.