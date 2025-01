Sulle orme del K2: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sulle orme del K2, il documentario che racconta l’avventura della spedizione femminile italo-pakistana che la scorsa estate ha ripercorso le orme della storica scalata del K2, nel 70° anniversario della prima conquista della seconda vetta più alta del mondo. Documentario diretto da Daniel Pezzani e ideato da Massimiliano Ossini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Sulle orme del K2” porta il pubblico nel cuore del Karakorum per rivivere, attraverso immagini spettacolari e interviste esclusive, le emozioni delle protagoniste: un team di nove donne unite da una missione speciale: quattro alpiniste italiane (Anna Torretta, Federica Mingolla, Silvia Loreggian, Cristina Piolini), quattro alpiniste pakistane (Samina Baig, Amina Bano, Nadeema Sahar, Samana Rahim) e una dottoressa (Lorenza Pratali).

La spedizione, promossa dal Club Alpino Italiano, è al centro di un racconto che intreccia la forza dell’impresa alpinistica con le storie personali delle protagoniste, mostrando il loro legame profondo con la montagna e la vita al Campo Base.

A rendere ancora più autentica la narrazione, la presenza di Massimiliano Ossini, che ha condiviso il quotidiano delle alpiniste al Campo Base e ha tentato di raggiungere il Campo 1, a oltre 6000 metri di quota. Un’esperienza unica che Ossini racconta anche nel suo libro “K2. Un passo dalla vetta, un passo dalla vita”, edito da Rai Libri.

“Sulle orme del K2” è più di un documentario: è un viaggio che celebra la grandezza dell’impresa alpinistica del 1954, facendo rivivere i ricordi di quella storica scalata attraverso un ponte ideale tra passato e presente. Le immagini del Karakorum si alternano alle testimonianze delle protagoniste di oggi, mettendo al centro i valori di determinazione, coraggio e rispetto per la natura.

Grande attenzione è riservata anche al tema della sostenibilità ambientale. Il documentario racconta, infatti, le ricerche scientifiche condotte durante l’estate 2024 sul ghiacciaio Baltoro: il progetto Ice Memory dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e lo studio sull’inquinamento in ambienti remoti dell’Università Politecnica delle Marche. Un monito sull’urgenza della crisi climatica, che si manifesta in modo drammatico sulle cime più alte del pianeta.

Streaming e tv

Dove vedere Sulle orme del K2 in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – giovedì 2 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.