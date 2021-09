Sul tetto del mondo: quante puntate, durata e quando finisce la fiction

Quante puntate sono previste per Sul tetto del mondo, la docu-fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola puntata. Una sorta di film tv in unica puntata per raccontare la storia d’amore tra i due grandi personaggi italiani. Quando dura (durata) Sul tetto del mondo? La fiction andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 23,35. La durata prevista è quindi di circa 2 ore e 15 minuti.

Trama

Il film-tv racconta la nascita dell’amore tra Walter Bonatti e Carla Dora Podestà, ovvero Rossana Podestà, il 2 giugno 1981. Segnata da alcune delusioni sentimentali lei, in un’intervista, dichiara che fuggirebbe su un’isola deserta con Bonatti, che rappresenta l’opposto del mondo da lei frequentato fino a quel momento. L’appuntamento, iniziato con un errore (Bonatti confonde l’Ara Coeli con l’Altare della Patria), dà il via ad una storia durata trent’anni tra due persone agli antipodi. Lui, anima inquieta e ribelle, è la libertà, l’esplorazione, segnato dall’esperienza della spedizione sul K2 del 1954. Lei è all’apice di una carriera che l’ha portata fino ad Hollywood ed in un mondo di glamour. La relazione con Rossana è segnata anche dalla sua ossessione di discolparsi dall’accusa di omissione per il mancato salvataggio di alcuni compagni di cordata; accusa su cui riuscirà a fare chiarezza anni dopo, grazie al suo ostinato bisogno di giustizia.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Sul tetto del mondo, la fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.