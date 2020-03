Suffragette: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, venerdì 6 marzo 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Suffragette, film del 2015 per la regia di Sarah Gavron. La pellicola, che racconta gli esordi del movimento suffragista femminile del Regno Unito, vede come protagoniste Meryl Streep, Carey Mulligan e Helena Bonham Carter.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a come vederlo in diretta tv o in streaming.

Suffragette film: trama

Maud (Carey Mulligan) è una suffragetta e come tale fa parte di uno dei primi movimenti femministi della storia, impegnato a reclamare per le donne gli stessi diritti degli uomini contro uno Stato sempre più brutale. Senza essere principalmente donne delle classi più colte, le suffragette erano soprattutto lavoratrici che avevano visto fallire le loro proteste pacifiche e che avevano deciso di ricorrere a tutti i mezzi a loro disposizione per difendere la loro dignità, il loro lavoro, le loro case, i loro figli e le loro stesse vite.

Suffragette film: cast

Qui di seguito il cast completo di attori del film con i rispettivi personaggi interpretati dai protagonisti:

Carey Mulligan – Maud Watts

– Maud Watts Helena Bonham Carter – Edith Ellyn

– Edith Ellyn Brendan Gleeson – Steed

– Steed Anne-Marie Duff – Violet Miller

– Violet Miller Ben Whishaw – Sonny Watts

– Sonny Watts Romola Garai – Alice Haughton

– Alice Haughton Meryl Streep – Emmeline Pankhurst

– Emmeline Pankhurst Finbar Lynch – Hugh Ellyn

– Hugh Ellyn Natalie Press – Emily Davison

– Emily Davison Samuel West – Benedict

– Benedict Geoff Bell – Norman Taylor

Suffragette film: trailer

Ecco il trailer del film:

Suffragette film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Suffragette in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 6 marzo 2020 – a partire dalle 21.25 su Rai 3.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Potrebbero interessarti Big Game Caccia al Presidente: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 Coronavirus, Speciale Porta a Porta: l’Italia unita ce la farà stasera 6 marzo su Rai 1 Festa della Donna, Federica Brignone ospite a “Che tempo che fa”

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming