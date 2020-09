Suburra 3 arriva su Netflix: annunciata finalmente la data della nuova stagione

Finalmente Netflix ha annunciato la data d’uscita di Suburra 3: il terzo capitolo con protagonisti Spadino e Aureliano contro tutti arriva il 30 ottobre 2020 e il colosso dello streaming lo comunica con un brevissimo teaser trailer, nel quale vediamo quattro dei personaggi più importanti e che saranno il fulcro della prossima stagione.



L’atto conclusivo di Suburra vedrà quindi Spadino e Aureliano contro o in squadra con il Samurai? La serie tv è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm. Rivedremo Alessandro Borghi, Giacomo Ferrera, Filippo Nigro, Francesco Aqcuaroli, Adamo Dionisi, Claudia Gerini, Paola Sotgiu, Carlotta Antonelli, Federica Sabatini, Rosa Diletta Rossi, Alberto Cracco e Jacopo Venturiero.

La terza stagione di cosa parlerà? Ecco la sinossi:

Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?

