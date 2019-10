Stranger Things, la terza stagione della serie tv è la più vista di sempre su Netflix

Un altro record in casa Netflix. La piattaforma streaming ha svelato che la terza stagione di Stranger Things è la più vista di sempre.

Il terzo capitolo, che ha visto nuovamente protagonisti Mike, Undici e tutti gli amici di Hawkins, ha raccolto ben 64 milioni di visualizzazioni in quattro settimane dal debutto su Netflix (avvenuto il 4 luglio 2019).

Un record che supera di gran lunga la conquista di The Umbrella Academy, serie originale in casa Netflix che in quattro settimane aveva conquistato 45 milioni di visualizzazioni.

Come è possibile registrare le visualizzazioni su Netflix? La piattaforma streaming in genere conta le visualizzazioni quando un utente supera il 70% di un episodio o di un film.

Che Stranger Things sia una delle serie più importanti di Neflix non è certo un mistero. Il colosso dello streaming aveva reso noto che, a una settimana dalla messa in onda della terza stagione, avevano già raggiunto 40,3 milioni di utenti: tra questi, 18 milioni avevano quasi finito gli otto episodi della terza stagione in pochi giorni.

Stranger Things, la quarta stagione confermata da Netflix

L’importanza di questa serie, ambientata negli anni ’80 e che porta sul piccolo schermo tanti ingredienti del paranormale, è stata evidenziata anche dall’annuncio di poco tempo fa: Stranger Things avrà una quarta stagione. Non che ci fossero dubbi a riguardo, ma le conferme ufficiali di questi tempi non fanno mai male.

La terza stagione di Stranger Things ci ha lasciato con diversi dilemmi e tanti arrivederci. Una serie di cambiamenti porteranno lontano i nostri giovani protagonisti: Joyce ha deciso di lasciare Hawkins, dopo aver accumulato una brutta esperienza dopo l’altra (e la scomparsa di Hopper è stata la ciliegina sulla torta), così come Undici che ha bisogno di ricominciare da capo.

Non è chiaro se Netflix manderà uno speciale natalizio quest’anno, ma nel dubbio tratteniamo il fiato per una nuova avventura nel Sottosopra.