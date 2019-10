Stranger Things 4 è ufficiale: la nuova stagione ci porta lontano da Hawkins

Gli indizi c’erano tutti, ma finalmente arriva la conferma. Stranger Things 4 sarà presto realtà. La celebre serie televisiva ideata dai fratelli Duffer avrà un nuovo capitolo, che ci porterà lontano dalla piccola cittadina di Hawkins seguendo i protagonisti in giro per il mondo.

Netflix ha diffuso un teaser trailer per confermare l’arrivo della quarta stagione, così come – con un breve messaggio d’accompagnamento – ha precisato che l’ambientazione sarà decisamente differente quando Stranger Things tornerà sui nostri piccoli schermi.

“Non siamo più a Hawkins”, la citazione del teaser trailer pubblicato da Netflix è un omaggio a Il Mago di Oz, quando Dorothy, arrivata nella terra misteriosa, parla al cane Toto dicendo: “Non siamo più in Kansas”.

Ma dove sarà ambientata allora la quarta stagione? Che sia davvero il Sottosopra adesso la cornice di riferimento?

Quando uscirà la 4 stagione di Stranger Things? Sebbene sia stata confermata la nuova stagione, la celebre serie non ha ancora una data d’uscita.

Stranger Things, i fratelli Duffer firmano un accordo pluriennale con Netflix | Chi sono Matt e Ross Duffer

Inoltre, pare che Netflix abbia firmato un accordo pluriennale con i fratelli Duffer per la produzione di serie televisive e progetti esclusivi.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita. Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l’intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato. Non vediamo l’ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!”, hanno commentato i geniali gemelli Duffer.

Nati in Carolina del Nord e cresciuti a Hurham, i gemelli Matt e Ross Duffer hanno iniziato a girare film sin dalla terza elementare utilizzando una videocamera Hi8 regalata loro dai genitori. Laureati presso la Champman University di Orange in produzione cinematografica, hanno iniziato a scrivere i copioni dei cortometraggi nel 2007.

Il loro primo lungometraggio è arrivato nel 2015: il thriller Hidden – Senza via di scampo vanta della loro firma. Prima di arrivare al grande fenomeno di Stranger Things, i fratelli Duffer hanno scritto la sceneggiatura di quattro episodi della serie tv Wayward Pines.

Stranger Things, il finale della terza stagione

ATTENZIONE: spoiler se non avete visto la terza stagione

Nel finale della stagione 3, Stranger Things aveva lasciato molte porte aperte tra cui quella di Jim Hopper. Il capo della polizia di Hawkins si era sacrificato per un bene maggiore sotto gli occhi della povera Joyce. Chiudendo il varco tra la Terra e il terrificante Sottosopra, Jim Hopper ha rinunciato alla sua vita lasciando da parte la possibilità di veder crescere Undici e anche una probabile storia d’amore con Joyce.

Eppure, la scena finale post-crediti dell’ottavo episodio lascia intendere che Hopper potrebbe essere sopravvissuto. In una base russa, due soldati parlano di un prigioniero americano, ma non viene svelata la sua identità. Potrebbe essere dunque Hopper il misterioso prigioniero? In quella base russa non è comunque solo, perché c’è anche un demogorgone.

Non ci resta che aspettare la quarta stagione per scoprire cosa succederà in casa Netflix.