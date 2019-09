Stranger Things, un indizio sui social scatena i fan: nuova stagione o speciale Halloween?

Stranger Things è tornato quest’estate con la terza (attesissima) stagione: i ragazzini di Hawkins stanno crescendo, ma le avventure paranormali continuano e diventano sempre più dark.

Pubblicata su Netflix il 4 luglio 2019, la terza stagione ci ha riportato nel terrificante Upside Down in compagnia di Mike, Undici e tanti nuovi (ma anche vecchi) personaggi. Dopo la conclusione, in molti si sono chiesti: quando sarà rinnovato Stranger Things?

Netflix si è chiuso in un silenzio stampa e, mentre i fan di The OA hanno dovuto mettersi l’animo in pace e accettare la cancellazione della serie tv, il mondo di Stranger Things dovrebbe essere pressoché al sicuro, ma non dal demogorgone!

Dopo mesi di quiete, gli account social della serie tv hanno preso vita rilasciando un piccolo indizio che potrebbe avere più di un significato.

Stranger Things, arriva la quarta stagione o uno speciale Halloween?

Quando due emoji hanno il potere di scatenare un intero fandom. Sull’account Twitter di Stranger Things spunta un orologio e una faccina sorridente capovolta: l’ora del Sottosopra?

Su Facebook, invece, arriva un’immagine che rappresenta un orologio capovolto. La fotografia è buia e ricorda la tipica atmosfera a prova di Halloween, ma cosa vorrà mai dire?

Gli account ufficiali social della serie tv hanno modificato l’immagine profilo con quella dell’orologio capovolto, ribadendo che un messaggio, in fin dei conti, esiste.

Qualche fan affezionato ha notato che l’ora segnata sul macabro orologio è quella delle 11, nome dato alla protagonista dai poteri soprannaturali. Che sia un indizio sulla prossima stagione? Uno spin-off? O addirittura un episodio speciale dedicato ad Halloween?

O, ancor di più, potrebbe trattarsi di un episodio natalizio. Del resto Stranger Things è molto legato alle tradizioni e l’orologio punta una lancetta sull’11 e una lancetta sul 12: l’11 dicembre mancheranno due settimane al Natale, quindi potrebbe essere l’ipotetica data di rilascio dell’episodio?

Un’altra teoria riguarda i viaggi nel tempo: dando per scontato che la stagione quattro si farà, la foto dell’orologio al contrario potrebbe suggerire un salto nel tempo, quindi tutti i personaggi portati in un nuovo decennio. Oltre alla citazione di Ritorno al futuro, anche Hopper nella lettera consegnata a Undici (nell’ultima puntata della stagione 3) esprime il desiderio di voler tornare indietro nel tempo.

Quale sarà la verità? Qual è il messaggio che si cela dietro l’immagine di Stranger Things?