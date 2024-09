Storie di donne al bivio: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 9 settembre

Questa sera, lunedì 9 settembre 2024, alle ore 21 su Rai 2 va in onda Storie di donne al bivio, programma tv che vede Monica Setta dialogare con donne che hanno saputo armonizzare sogni e doveri, che hanno affrontato con coraggio i momenti di svolta nella loro vita, riuscendo a gestire con la stessa determinazione sia le sfide lavorative che quelle personali, superando le difficoltà che si sono presentate lungo il loro cammino. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa volta il salotto di Monica Setta ospita sette donne. Si apre con Rita Dalla Chiesa, che parla dei suoi amori e della polmonite che l’ha bloccata a letto l’estate. Poi, in esclusiva, Daniela Di Maggio ricorda il figlio Giovanbattista, a un anno dall’omicidio a Napoli il 31 agosto scorso. E ancora, Veronica Maya, Carmen Russo, Pamela Prati, Simona Izzo, che racconta il suo difficile rapporto con l’ex marito Antonello Venditti. Chiude la puntata una lunga intervista sentimentale ad Elisabetta Gregoraci, che torna a fine mese su Rai 2 con “Questioni di stile”.

Streaming e tv

Dove vedere Storie di donne al bivio in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 settembre 2024 – alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.