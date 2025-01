Storie di donne al bivio: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio 2025

Questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Storie di donne al bivio, programma tv che vede Monica Setta dialogare con donne che hanno saputo armonizzare sogni e doveri, che hanno affrontato con coraggio i momenti di svolta nella loro vita, riuscendo a gestire con la stessa determinazione sia le sfide lavorative che quelle personali, superando le difficoltà che si sono presentate lungo il loro cammino. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La prima puntata speciale del 2025 vedrà ospiti una serie di donne con le loro storie, a cominciare da Antonella Elia che si sposerà con il doppiatore Pietro delle Piane il prossimo agosto. Katia Ricciarelli racconterà della sua storia d’amore con Pippo Baudo, culminata con il matrimonio nel 1986 e finita nel 2004. Ospite Paola Saluzzi, che parlerà della sua prima volta, dei suoi disturbi alimentari vissuti da adolescente e delle nozze con lo scrittore Gabriele Romagnoli.

La puntata proseguirà con le interviste a Eva Grimaldi, l’ultima registrata prima di entrare nella casa del Grande Fratello, e Malena. Ospite Laura Freddi che si rivolgerà soprattutto contro Sonia Bruganelli. Infine, ci sarà anche spazio per le interviste a Valeria Marini, Barbara De Rossi e Patrizia Rossetti.

Streaming e tv

Dove vedere Storie di donne al bivio in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 gennaio 2025 – alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.