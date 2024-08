Storie di donne al bivio: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 agosto

Questa sera, martedì 27 agosto 2024, alle ore 21 su Rai 2 va in onda Storie di donne al bivio, programma tv che vede Monica Setta dialogare con donne che hanno saputo armonizzare sogni e doveri, che hanno affrontato con coraggio i momenti di svolta nella loro vita, riuscendo a gestire con la stessa determinazione sia le sfide lavorative che quelle personali, superando le difficoltà che si sono presentate lungo il loro cammino. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Iniziato come un esperimento estivo nel 2023, il format si è rapidamente affermato, guadagnandosi un posto fisso nel palinsesto di Rai 2. Il talk show, che ha visto la sua prima edizione andare in onda tra luglio e agosto 2023, si è evoluto, estendendosi a una seconda edizione che ha incluso puntate anche il sabato pomeriggio.

Il programma sbarca adesso in prima serata e continua a distinguersi per la sua capacità di raccontare con garbo le vite delle ospiti attraverso interviste intime e riflessive, che partono da un momento cruciale – il “bivio” del titolo – nella vita delle protagoniste. Questo approccio permette di approfondire le scelte e le conseguenze che hanno segnato il loro percorso personale e professionale, spingendole a riflettere su come avrebbero potuto agire diversamente.

La puntata speciale in onda oggi, 27 agosto, promette momenti di grande intensità, con ospiti del calibro di Asia Argento, Roberta Capua, Monica Leofreddi e Valeria Marini. Ogni intervista offre uno sguardo esclusivo su aspetti privati come amori, tradimenti, figli e divorzi, fino a progetti futuri, come quello di Nunzia De Girolamo, che – ci dicono le anticipazioni – confida il desiderio di risposarsi in chiesa per rendere felice la figlia Gea.

Streaming e tv

Dove vedere Storie di donne al bivio in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 27 agosto 2024 – alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.