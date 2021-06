Storia di Nilde, il cast della fiction su Nilde Iotti in onda su Rai 1. Attori e personaggi

Qual è il cast di Storia di Nilde, la fiction in replica oggi – domenica 20 giugno 2021 – su Rai 1 dalle 21.30? Protagonista l’attrice Anna Foglietta, che interpreta Nilde Iotti, una delle principali figure politiche del nostro Paese, scomparsa il 4 dicembre 1999. Quarant’anni fa è stata nominata Presidente della Camera dei Deputati e la sua storia viene raccontata in questa docufiction, trasmessa per la prima volta nel 2019 sempre su Rai 1. Di seguito il cast completo, con gli attori e i relativi personaggi interpretati, in Storia di Nilde.

La protagonista della docu-fiction è Anna Foglietta, un volto ben conosciuto dal pubblico italiano che qui interpreta la cara Nilde Iotti. Il debutto della Foglietta è arrivato nel 2006 al cinema, recitato in Sfiorarsi, ma l’esordio televisivo è avvenuto nella serie tv La squadra dove ha interpretato Anna De Luca. L’abbiamo vista in diversi film come Solo un padre, 4-4-2 Il gioco più bello del mondo, Nessuno mi può giudicare (con Paola Cortellesi) Mai Stati Uniti, Colpi di fulmine, Perfetti Sconosciuti e il più recente Un giorno all’improvviso. Nella fiction Storia di Nilde vediamo anche Francesco Colella che interpreta Palmiro Togliatti e Vincenzo Amato che interpreta invece Enrico Berlinguer. Nel cast anche Astrid Meloni che interpreta Teresa Mattei, Pietro Ragusa che interpreta Pietro Secchia, mentre Linda Caridi è Rosanna.