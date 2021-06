A che ora inizia Storia di Nilde: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Storia di Nilde, la docufiction con protagonista Anna Foglietta che interpreta Nilde Iotti in onda stasera, domenica 20 giugno 2021, in replica su Rai 1? Ve lo diciamo subito: si tratta di un’unica puntata in onda oggi a partire dalle 21.30, subito dopo lo spettacolo di musica classica Il suono della bellezza.

La fiction racconta la vita di Nilde Iotti (interpretata da Anna Foglietta) dopo più di vent’anni dalla sua morte, avvenuta il 4 dicembre 1999, e a quarant’anni dalla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati. Intrecciando ricostruzioni fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri, ripercorre la storia umana e politica di Nilde Iotti, una delle ventuno donne che parteciparono all’Assemblea Costituente nel 1946 nonché la prima a essere eletta Presidente della Camera.

Nel cast oltre ad Anna Foglietta anche Francesco Colella nel ruolo di Palmiro Togliatti e Vincenzo Amato in quello di Berlinguer. Tra le testimonianze illustri che si intervallano alla narrazione troviamo: Giorgio Napolitano, Marisa Malagoli Togliatti, il portavoce di Nilde Iotti Giorgio Frasca Polara, la sua biografa Luisa Lama, la Presidente della Fondazione Iotti Livia Turco, l’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato, l’ex direttore de l’Unità e parlamentare PCI Emanuele Macaluso, il direttore di Radio Radicale Alessio Falconio, i giornalisti Filippo Ceccarelli e Marcello Sorgi, lo storico Giuseppe Vacca e il regista e amico di famiglia Giorgio Ferrara.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Storia di Nilde, ma dove vedere la docu-fiction in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 20 giugno 2021 – alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.