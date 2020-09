Chi è Stefano Tomadini, il tentatore di Temptation Island 2020

Stefano “Steve” Tomadini è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo l’uscita della coppia formata da Amedeo e Sofia, che hanno deciso di uscire insieme dal programma, le cinque coppie che continuano il loro viaggio nei sentimenti sono: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide. Ma chi è Stefano Tomadini, tentatore di Temptation Island 2020? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul reality

Stefano, conosciuto da tutti come Steve, è un ventitreenne goriziano che vive a Londra e fa il bar tender. Grande appassionato di basket, sport che ha praticato anche a livello agonistico. Fisico scolpito e occhi azzurri, è alto 182 cm e pesa 85 kg. Ama anche il motociclismo, tanto che il suo sogno nel cassetto infatti è quello di diventare un pilota professionista di moto. Un sogno che si è dovuto interrompere a causa di una caduta in moto che gli causa un brutto infortunio. Dopo il diploma il tentatore Stefano ha deciso di trasferirsi a Londra.

Tutti i tentatori e le tentatrici

Steve inoltre è anche un modello part-time che sogna di affermarsi anche nel mondo delle passerelle. All’interno della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi si è avvicinato a Nadia, fidanzata di Antonio. Lei ha lasciato intendere di voler dormire insieme a Stefano Tomadini, cosa che non è affatto piaciuta ad Antonio. Il profilo Instagram ufficiale del tentatore di Temptation Island è seguito da 2500 persone.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è il tentatore di Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

Potrebbero interessarti Chi è Ettore Radaelli, il tentatore di Temptation Island 2020 Temptation Island 2020 streaming e diretta tv: dove vedere live la seconda puntata del reality Mare Fuori: la trama della serie tv con Carolina Crescentini