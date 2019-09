Stefano De Martino si racconta a Domenica In

Stefano De Martino è tornato ospite a Domenica In. Domenica 29 settembre 2019 il ballerino, marito di Belen Rodriguez, si è raccontato nel salotto di Mara Venier.

Ancora una volta il marito di Belen Rodriguez ha dichiarato il suo amore per la showgirl argentina. “Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato”, ha detto Stefano De Martino.

Ha raccontato di aver trascorso la scorsa estate in totale relax “tra mare e famiglia”. “Abbiamo fatto camminate, passeggiate e tutte quelle cose che finiscono in ‘ate’ le abbiamo fatte” ha continuato malizioso.

Non si è sbilanciato dal punto di vista professionale. Quando Mara Venier gli ha chiesto “Tornerai a lavorare con Belen? Si vede che lavorate bene insieme”, lui ha risposto: “Non lo so se mi piacerebbe. Ci vuole l’idea giusta al momento giusto”.

Dopo una carrellata di tenere fotografie del figlioletto Santiago, con gli occhi lucidi ha detto: “Io mi sciolgo. Non voglio piangere”. Poi ha continuato: “Io sono fortunato. Perché ho un figlio meraviglioso che sta crescendo in fretta. Ogni tanto mi preoccupo del fatto che il rapporto così dolce, carnale, che abbiamo io e lui possa svanire. Già lo vedo quando torna da scuola, porta l’amichetto a casa a giocare e se prima mi abbracciava e mi dava i baci, adesso mi dà il cinque da lontano. È un segno per dire ‘c’è il mio amico, facciamo i maschi'”.

Quando Mara Venier gli ha chiesto: “Ma tu vorresti un altro figlio, avresti voglia?”, il dialogo giocoso si è trasformato in un clima “bollente”. De Martino ha risposto alla domanda di Mara Venier “Mara, io ho sempre voglia”. E la Venier: “Amore della zia, ma perché non ti ho conosciuto 40 anni fa?!”. Poi De Martino ha aggiunto, “Io ci sto provando, ci metto del mio”.

Sul ritrovato rapporto con Belen, sulle poltrone di Domenica in ha raccontato: “In realtà non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, non tutte le coppie riescono a ritrovarsi. Una cosa per apprezzarla devi perderla prima, io auguro a tutti di non perderla”.

Anche il videomessaggio da parte della mamma ha fatto spuntare qualche lacrima sul suo volto: “Sei stato sempre un figlio speciale, avevi una luce diversa. Tuo nonno sarebbe orgogliosissimo di te”, ha detto la donna.

E riguardo al nonno, Stefano ha confessato: “Mi manca tanto, ogni tanto passo a casa di mia nonna e quando mi siedo sulla sua sedia lo sento che è là con noi. Era il classico capo famiglia, risolveva qualsiasi problema”.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”