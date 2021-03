Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la puntata speciale di oggi, Il meglio di

Questa sera, martedì 29 marzo 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda una puntata speciale di Stasera tutto è possibile, con Il meglio di del popolare show condotto da Stefano De Martino e giunto alla sesta edizione. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ognuna delle puntate previste si alterneranno poi altri ospiti vip per sfidarsi e mettersi alla prova nei giochi divertenti che caratterizzano la trasmissione. Dove vedere l’ultima puntata dello show Stasera tutto è possibile Il meglio di in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il comedy show condotto da Stefano De Martino, come detto, va in onda oggi – martedì 29 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre, al tasto 102 di Sky) con l’ultima puntata di questa edizione, Il meglio di.

Stasera tutto è possibile 2021 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming l’ultima puntata dello show Stasera tutto è possibile, ma quante puntate sono previste per il programma condotto da Stefano De Martino? In tutto sono otto puntate, a partire da martedì 12 gennaio 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 (attenzione: potrebbe variare) per Stasera tutto è possibile 2021:

Prima puntata: martedì 12 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 26 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 2 febbraio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: martedì 9 febbraio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: martedì 23 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: martedì 9 marzo 2021 TRASMESSA

Settima puntata: martedì 16 marzo 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: martedì 23 marzo 2021 TRASMESSA

Il meglio di…: martedì 29 marzo 2021 OGGI

Potrebbero interessarti Makari 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione Stasera tutto è possibile – Il meglio: anticipazioni e ospiti della puntata speciale del 29 marzo Makari: anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata