Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 3 aprile 2023

Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. Ogni puntata ha un tema diverso e accoglierà vari ospiti famosi del mondo dello spettacolo. Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rai 2. Il canale giovanile della Rai è visibile al tasto 2 del digitale terrestre e 102 del decoder Sky.

Stasera tutto è possibile 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming Stasera tutto è possibile 2022-2023, ma qual è il cast del programma? Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show.