Quando inizia Stasera tutto è possibile: orario e date della messa in onda su Rai 2

Quando inizia Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai 2? Il programma, giunto alla sesta edizione, va in onda su Rai 2 il martedì sera a partire dalle ore 21,20. In tutto otto puntate all’insegna dell’allegria, in un momento così difficile per tutti a causa della pandemia di Covid. La prima il 12 gennaio; l’ultima il 16 marzo. Prevista poi una puntata con il meglio (“il meglio di”) che dovrebbe andare in onda il 23 marzo 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 (attenzione: potrebbe variare) per Stasera tutto è possibile 2021:

Prima puntata: martedì 12 gennaio 2021

Seconda puntata: martedì 26 gennaio 2021

Terza puntata: martedì 2 febbraio 2021

Quarta puntata: martedì 9 febbraio 2021

Quinta puntata: martedì 16 febbraio 2021

Sesta puntata: martedì 23 febbraio 2021

Settima puntata: martedì 9 marzo 2021

Ottava puntata: martedì 16 marzo 2021

Il meglio di…: martedì 23 marzo 2021

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quando inizia Stasera tutto è possibile 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda a partire da martedì 12 gennaio 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Giochi

Ma quali sono i giochi di Stasera tutto è possibile 2021? Il programma è un feel good show che ha proprio nei vari giochi, nelle prove e nelle divertenti sfide tra gli ospiti vip il suo punto di forza. Presenti – ovviamente – i giochi “classici” che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche sfide nuove, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione destreggiandosi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità. Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

