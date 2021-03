Stasera tutto è possibile 2021: anticipazioni, cast e ospiti della settima puntata, 16 marzo

Questa sera, martedì 16 marzo 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda la settima puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino con tanti ospiti vip chiamati a giocare e sfidarsi nelle divertenti prove che caratterizzano il programma. In tutto sono previste otto puntate, per regalare al pubblico di STEP un po’ di divertimento e leggerezza, in un periodo così duro. Ma quali sono gli ospiti, il cast, i giochi della settima puntata in onda oggi, 16 marzo? Di seguito tutte le anticipazioni.

Cast, ospiti, giochi e novità

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti fissi di Stasera tutto è possibile 2021 sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ogni puntata, poi, ci saranno altri ospiti vip che si cimenteranno nei giochi e nelle prove previste dal programma.

Nella settima puntata – in onda su Rai 2 questa sera, 16 marzo 2021 – il tema sarà I grandi miti. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni (in particolare quella di Barbara d’Urso) stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni di Maria De Filippi. Con loro ci saranno Maurizio Casagrande, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Valeria Graci, Mariano Bruno, Carolina Rey e Madalina Ghenea. Presenti anche i Gemelli di Guidonia e, come ogni settimana, anche la mascotte del programma, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Come sempre sarà una serata all’insegna del buonumore e del sorriso, senza gara, né vincitori o vinti. Intrattenimento e leggerezza caratterizzeranno tutti i giochi e le prove che gli ospiti affronteranno, a cominciare dall’iconica Stanza Inclinata fino all’”elettrizzante” sfida di C’era una Volt. Si improvvisa, si canta, si balla, si mima e, soprattutto, ci si diverte.

Tutto quello che c’è da sapere su Stasera tutto è possibile 2021

Streaming e tv

Dove vedere la settima puntata di Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – martedì 16 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Makari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della fiction DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 16 marzo 2021 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 marzo su Rai 3