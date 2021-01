Stasera tutto è possibile 2021: anticipazioni, cast e ospiti della seconda puntata, 26 gennaio

Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda la seconda puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino con tanti ospiti vip chiamati a giocare e sfidarsi nelle divertenti prove che caratterizzano il programma. In tutto sono previste otto puntate, per regalare al pubblico di STEP un po’ di divertimento e leggerezza, in un periodo così duro. Ma quali sono gli ospiti, il cast, i giochi della seconda puntata in onda oggi, 26 gennaio? Di seguito tutte le anticipazioni.

Cast, ospiti, giochi e novità

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti fissi di Stasera tutto è possibile 2021 sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ogni puntata, poi, ci saranno altri ospiti vip che si cimenteranno nei giochi e nelle prove previste dal programma.

Nella seconda puntata – in onda su Rai 2 questa sera, 26 gennaio 2021 – che avrà come tema “kids”. Ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Mara Venier. Poi Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, e Jenny De Nucci. Con loro l’immancabile mascotte, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Tutti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata: Segui il labiale, Serenata STEP, Stammi dietro dance, Speed quiz, Do re mi fa male, Spot tarok, Grande brivido, Cover STEP, Decollo immediato, Dental STEP, Mimo senza fili.

Tutto quello che c’è da sapere su Stasera tutto è possibile 2021

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda a partire da oggi – martedì 26 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

