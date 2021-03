Stasera tutto è possibile 2021 Il meglio: anticipazioni, cast e ospiti della puntata speciale, 29 marzo

Questa sera, martedì 29 marzo 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda l’ultima puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino con tanti ospiti vip chiamati a giocare e sfidarsi nelle divertenti prove che caratterizzano il programma. Una puntata speciale con il meglio di questa edizione. Ma quali sono gli ospiti, il cast, i giochi dell’ultima puntata in onda oggi, 29 marzo? Di seguito tutte le anticipazioni.

Cast, ospiti, giochi e novità

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti fissi di Stasera tutto è possibile 2021 sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ogni puntata, poi, altri ospiti vip che si sono cimentati nei giochi e nelle prove previste dal programma.

Nella puntata speciale – in onda su Rai 2 questa sera, 29 marzo 2021 – vedremo il meglio di questa edizione. Una sorta di Best of per rivedere i momenti più apprezzati della trasmissione condotta da Stefano De Martino e recuperare ospiti e momenti che vi siete persi nelle settimane precedenti. Tanti gli ospiti che si sono succeduti nelle puntate di Stasera tutto è possibile: Francesca Trotta, Nathalie Guetta, Lucia Gravante, Melissa Satta, Angelica Massera, i Gemelli di Guidonia, Barbara Foria, Gianluca Fubelli. E ancora Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, Jenny De Nucci, Elettra Lamborghini, Paolo Conticini, Valeria Graci, Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia, Mago Heldin, Antonio Giuliani, Veronica Maya, Fatima Trotta, Ciro Fabio e Aurora dei The Jackal, Peppe Iodice, Cecilia Cantarano, lo schermidore e conduttore radiofonico Stefano Pantano, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Anna Capasso, Paola Di Benedetto, Elenoire Casalegno, l’attrice e web creator Angelica Massera, Maurizio Casagrande, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Mariano Bruno, Carolina Rey, Madalina Ghenea, Iva Zanicchi, Ema Stokholma e Ciro Giustiniani. Non mancheranno poi i migliori momenti in compagnia del cast fisso Sergio Friscia e Francesco Paolantoni, e ovviamente anche Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni più riuscite, da quella di Barbara d’Urso a Maria De Filippi.

Rivedremo poi, secondo le anticipazioni, i giochi più amati e originali di Stasera tutto è possibile: a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi ricordiamo: C’era Una volt una sfida elettrica, Speed quiz, Stammi dietro dance, Step Challenge, Segui il labiale, Serenata STEP, Cookie Face, Cover Step, Elastic Speed, Et voilà, Mimo senza fili e altri ancora. Come sempre, l’unico scopo della serata sarà portare il sorriso e il buonumore senza vincitori né vinti.

Tutto quello che c’è da sapere su Stasera tutto è possibile 2021

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale “Il meglio di” di Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – martedì 29 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Makari 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione Makari: anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata Il processo di Norimberga: tutto quello che c’è da sapere sul film