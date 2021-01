Stasera tutto è possibile non va in onda: perché, il motivo | 18 gennaio

Perché stasera, 18 gennaio 2021, su Rai 2 non va in onda la puntata di Stasera tutto è possibile? Lo show condotto da Stefano De Martino lascia spazio ad uno speciale del Tg2 Post, in diretta dalle 21, per seguire le sorti del Governo Conte, alle prese con due giornate decisive per il suo futuro, con il banco di prova della fiducia oggi alla Camera e domani al Senato. Quali le prospettive future per l’esecutivo?

La scorsa settimana la nuova edizione di STEP è partita alla grande, una media di 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share, realizzando il miglior risultato di sempre alla prima puntata da quando il programma va in onda. Un programma, giunto alla sesta edizione, che si conferma ormai un appuntamento fisso per il pubblico di Rai 2. La seconda puntata però non va in onda oggi – 18 gennaio – per lasciare spazio allo speciale del Tg2 Post, dedicato alla giornata politica che si annuncia particolarmente interessante vista l’attuale crisi in atto di cui non è chiaro prevedere l’esito.

Per Stasera tutto è possibile si tratta di fatto di un secondo rinvio. Dopo la partenza della scorsa settimana al martedì, lo show era stato spostato al lunedì per lasciare spazio alla Coppa Italia. Domani, martedì 19 gennaio, infatti la seconda rete trasmetterà in diretta in prima serata il match Roma-Spezia. Invece a sorpresa salta anche lunedì, questa volta per lasciare spazio allo speciale del Tg2 sulla situazione politica.

Quando torna

Ma quando torna Stasera tutto è possibile? La prossima puntata dello show di Rai 2 va in onda martedì 26 gennaio 2021. Dopo lo stop di oggi, 18 gennaio, la seconda puntata di questa sesta edizione andrà dunque il 26 gennaio prossimo. La puntata di lunedì 18 avrebbe visto la partecipazione degli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che avrebbe proposto l’imitazione di Mara Venier. Accanto a loro Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, e Jenny De Nucci e l’immancabile mascotte tanto amato da grandi e piccini: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Probabilmente li vedremo tutti martedì 26 gennaio.

Stasera tutto è possibile è un feel good show, giunto alla sesta edizione, che ha proprio nei vari giochi, nelle prove e nelle divertenti sfide tra gli ospiti vip il suo punto di forza. Ritroveremo i giochi “classici” che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche sfide nuove, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione destreggiandosi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità. Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda con la seconda puntata il 26 gennaio alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

