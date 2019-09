Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti della prima puntata di stasera, 16 settembre 2019

Per la gioia dei tanti fan, questa sera comincia l’edizione 2019 di Stasera tutto è possibile, programma di Rai 2 che prevede una serie di ospiti, coinvolti in divertentissimi giochi e sketch con il solo obiettivo di divertirsi e far ridere il pubblico da casa.

La trasmissione, basata sul format internazionale Anything goes, è stata una piacevole sorpresa delle scorse quattro stagioni televisive. A presentare Stasera tutto è possibile, fino all’anno scorso, c’era Amadeus, fresco di nomina al ruolo di conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. In questa stagione, invece, la Rai ha deciso di puntare forte su Stefano De Martino, che nei mesi scorsi si è fatto le ossa da conduttore in altri programmi della rete, come il Festival di Castrocaro 2019 e Made in Sud.

Le novità di Stasera tutto è possibile 2019

È tutto pronto quindi per la celebre trasmissione di Rai 2, girata all’Auditorium Rai di Napoli. Diamo un’occhiata alle principali anticipazioni della prima puntata di stasera e agli ospiti. Appuntamento a partire dalle 21,20 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni

Nella puntata di stasera, 16 settembre 2019, non mancheranno i grandi classici che hanno reso amatissima la trasmissione. Su tutti “La stanza inclinata”, una vera e propria icona del programma: una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi e i concorrenti intenti a rimanere in piedi e seguire, tramite una cuffia, le istruzioni che vengono loro date dall’esterno.

Tra gli altri giochi, spiccano “Alphabody”, “Segui il labiale”, “StepBurger” e “Speed Quiz”. Ma ce ne saranno anche di nuovi, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione e voglia di mettersi in gioco.

Stefano De Martino: “Non chiamatemi conduttore, non amo le etichette”

De Martino, oltre a presentare, come egli stesso ha dichiarato sarà impegnato anche in qualche ballo e persino in un’esibizione canora.

Chi saranno gli ospiti della prima puntata di Stasera tutto è possibile? Eccoli: Simona Ventura, il Mago Forest, gli attori e comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, l’illusionista Raul Cremona, la showgirl Ariadna Romero e i The Jackal.

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: Simona Ventura

Per lei non c’è bisogno di presentazioni. Simona Ventura è una delle regine indiscusse della televisione italiana, protagonista negli ultimi vent’anni di una lunghissima serie di trasmissioni, sia sulla Rai che sui canali Mediaset.

In questa stagione televisiva è approdata nuovamente in Rai, dopo un periodo decisamente buio a Mediaset. Ed è tornata a occuparsi di sport. È sua infatti la striscia domenicale di Rai 2, “La domenica Ventura”, che ha esordito con buoni ascolti e un ottimo apprezzamento sui social network.

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: il Mago Forest

Anche il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, è uno dei volti più noti della tv italiana. Dagli anni all’estero, tra Londra e Parigi (dove nasce il suo personaggio) al successo in Italia a Zelig, il passo è stato breve.

Nell’ultima stagione televisiva, Forest è stato al timone di un programma tutto suo, Mai dire talk, in compagnia della Gialappa’s Band, che però non ha soddisfatto appieno le aspettative di Mediaset.

Belen e Stefano De Martino, pronta una sit-com stile “Casa Vianello”. L’indiscrezione a TPI del direttore di Rai 2

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: Biagio Izzo

Maestro della commedia all’italiana, Biagio Izzo è stato protagonista di una lunghissima serie di film divertenti. Dagli inizi a Napoli fino al successo dei cinepanettoni accanto a Boldi e De Sica, al centro della carriera di Izzo c’è sempre stata la risata.

Nell’ultima stagione, Izzo era ospite fisso a Made in Sud, programma comico di Rai 2 condotto proprio da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: Francesco Paolantoni

Anche Francesco Polantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud.

Ma prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: Raul Cremona

Tra gli ospiti di stasera c’è un altro volto noto della comicità italiana, Raul Cremona. Sono suoi infatti alcuni personaggi che hanno fatto ridere milioni di italiani: il Mago Oronzo e Silvano il mago di Milano.

Divenuto famoso grazie ai suoi ruoli a Zelig, Cremona ha saputo ritagliarsi uno spazio originale e tutto suo nel mondo dello spettacolo, grazie alle sue doti di illusionista.

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: Ariadna Romero

Negli ultimi tempi, Ariadna Romero è tornata nella televisione italiana grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi: la bellissima showgirl di origini cubane è pronta adesso a mettersi in gioco anche nella prima puntata dello show di Rai 2.

Ha un passato in comune con un’altra ospite, Simona Ventura, visto che agli inizi della sua carriera anche Ariadna Romero faceva parte del cast di “Quelli che il calcio”.

Stasera tutto è possibile, ospiti 16 settembre: The Jackal

I The Jackal, invece, sono un celebre collettivo satirico napoletano, composto da diversi membri tra registi, attori, scenografi, grafici e produttori e diventato famoso grazie al web.

Celeberrimi ormai i video satirici dei The Jackal, dalla web serie “Lost in Google” fino alla parodia “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, visti e conosciuti in tutta Italia.