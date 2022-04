Stasera tutto è possibile 2022: anticipazioni, ospiti e giochi dell’ultima puntata | 5 aprile, Rai 2

Questa sera, martedì 5 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda l’ottava e ultima puntata di Stasera tutto è possibile 2022, il feeling good show condotto da Stefano De Martino e giunto alla settima edizione. In tutto otto puntate all’insegna delle risate, del divertimento e della spensieratezza. Confermati gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Per ogni puntata, poi, si alterneranno altri ospiti vip, che si cimenteranno con i giochi e le prove di STEP. Non mancheranno le novità ma anche le conferme, come l’iconica Stanza inclinata. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate caratterizzate dal buonumore e dall’allegria. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile 2022.

Anticipazioni e ospiti

Nell’ottava e ultima puntata della settima edizione – in onda oggi, 5 aprile 2022 su Rai 2 dalle 21,20 – Stefano De Martino torna insieme agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Nell’ottava e ultima puntata il tema sarà “Viva la natura”. Nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni, tra cui quella di Milly Carlucci che proporrà questa settimana. Ospiti della puntata Paolo Conticini, Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Flora Canto, Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice e Maurizio Mattioli. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui “Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle” e “Ruba Gallina”. Non mancherà, come in ogni puntata, “La Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Il programma tornerà poi la settimana successiva, martedì 12 aprile, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata che farà rivivere il “meglio di” questa edizione.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera – martedì 5 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.