Stasera tutto è possibile 2022: anticipazioni, ospiti e giochi della seconda puntata | 22 febbraio, Rai 2

Questa sera, martedì 22 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Stasera tutto è possibile 2022, il feeling good show condotto da Stefano De Martino e giunto alla settima edizione. In tutto otto puntate all’insegna delle risate, del divertimento e della spensieratezza. Confermati gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Per ogni puntata, poi, si alterneranno altri ospiti vip, che si cimenteranno con i giochi e le prove di STEP. Non mancheranno le novità ma anche le conferme, come l’iconica Stanza inclinata. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate caratterizzate dal buonumore e deall’allegria. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Stasera tutto è possibile 2022.

Anticipazioni e ospiti

Nella seconda puntata della settima edizione – in onda oggi, 22 febbraio 2022 su Rai 2 dalle 21,20 – Stefano De Martino torna insieme agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Nella seconda puntata il tema sarà “Il giro del mondo in 80 Step”. Ospiti della puntata: Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e Marcello Sacchetta che eseguiranno i comandi del conduttore, Stefano De Martino. Tanti i giochi che si susseguiranno dall’iconica “La Stanza Inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Ci saranno poi, tra gli altri, “Rumori di mimo”, “Decollo immediato” e “Serenata Step”, “Cookie face”, “Cover step” e “Speed quiz”.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera – martedì 22 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.