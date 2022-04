Anche Stasera tutto è possibile 2022: anticipazioni, ospiti e giochi puntata Best of | 12 aprile, Rai 2

Questa sera, martedì 12 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda una puntata speciale di Stasera tutto è possibile 2022, con il Best of di questa edizione del feeling good show condotto da Stefano De Martino. Rivivremo il meglio di queste otto puntate all’insegna delle risate, del divertimento e della spensieratezza. Confermati gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Per ogni puntata, poi, si alterneranno altri ospiti vip, che si cimenteranno con i giochi e le prove di STEP. Non mancheranno le novità ma anche le conferme, come l’iconica Stanza inclinata. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate caratterizzate dal buonumore e dall’allegria. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata Best of di oggi, Anche Stasera tutto è possibile 2022.

Anticipazioni e ospiti

Nell’ultima puntata della settima edizione – in onda oggi, 12 aprile 2022 su Rai 2 dalle 21,20 – rivivremo il meglio delle puntate andate in onda nelle scorse settimane. Una raccolta dei momenti migliori degli appuntamenti mandati in onda nelle ultime settimane, con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e l’imitatore Vincenzo De Lucia come ospiti fissi. Ogni puntata ha un tema ed è un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni, tra cui Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi. Tra gli ospiti che si sono succeduti nel corso di questa edizione del programma ci sono Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera, Cristiano Caccamo, Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal, Sergio Friscia, Cirio Priello, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey, Andrea Paris, Peppe Iodice, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Romina Carrisi, Matranga e Minafò, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Cristina D’Avena, Mago Forest, Stash, Francesco Cicchella, Marta Filippi, Flora Canto, Andrea Dianetti.

I nuovi giochi di questa edizione sono stati Chiuditi sesamo, giocheranno due vip che dovranno passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli. Durante Colonna sonora, invece, i concorrenti dovranno improvvisare una scena con una colonna sonora in sottofondo e adeguare la loro interpretazione a ogni cambio di musica. Infine, in C’era una giravolta il concorrente in gioco dovrà rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode. Nel corso delle puntate non è mai mancata la “Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, e poi tra gli altri Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle”, Speed Quiz, Do Re mi Fa male “Ruba Gallina” e tanti altri.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera – martedì 12 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.