Stasera in tv 19 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 19 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 19 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Un passo dal cielo

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo, Le radici del male.

Trama: Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un misterioso figlio perduto di Neri, nato a Deva. Per questo il comandante viene messo sotto accusa per l’omicidio. Vincenzo dovrà fare del suo meglio per scagionarlo, oltre a gestire la figlia appena nata e convincere Neri a non farsi scappare Emma.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Un passo dal cielo

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Ella & John

Questa sera su Rai 2 arriva Ella & John, film drammatico del 2017 per la regia di Paolo Virzì.

Trama: Per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre gli ottantenni Ella, fragile ma lucida, e John Spencer, malato di Alzheimer, partono con il loro vecchio camper “The Leisure Seeker”.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Money Monster- L’altra faccia del denaro

Questa sera Rai 3 propone un thriller del 2016 per la regia di Jodie Foster con protagonisti George Clooney e Julia Roberts, Money Monster- L’altra faccia del denaro.

Trama: Lee Gates è un conduttore televisivo che è divenuto un guru della finanza. Quando perde tutti i soldi della sua famiglia in un brutto investimento, Kyle Budweell prende Lee e il suo intero programma in ostaggio minacciando di uccidere l’uomo qualora non riottenga indietro il suo capitale. Mentre le azioni iniziano a salire come conseguenza dell’eco mediatica, la situazione degli ostaggi fa luce su un possibile scandalo che interessa la compagnia su cui Kyle ha investito.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 questa sera va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 19 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Eurogames

Su Canale 5 stasera la prima puntata di Eurogames, il nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi e Alvin. Si tratta di una riedizione, certamente rivisitata e rinnovata, dello storico Giochi senza frontiere.

Il regolamento di Eurogames

Le anticipazioni della prima puntata

GUIDA TV 19 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Bastardi senza gloria

Su Italia 1 questa sera un grande successo di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger e Christoph Waltz, Bastardi senza gloria.

Trama: Francia, II Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati americani di origine ebraica viene paracadutato sul suolo francese per una missione speciale. Tuttavia, l’intenzione del gruppo non è solo quella di portare a buon fine l’azione bellica loro assegnata, ma anche quella di uccidere il maggior numero possibile di tedeschi. Per riuscire nell’impresa, i soldati si serviranno anche di una serie di armi non convenzionali.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 19 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 torna Corrado Formigli con Piazzapulita, programma di approfondimento su diverse tematiche di attualità.

Potrebbero interessarti Bastardi senza gloria trama: di cosa parla il film di Tarantino oggi su Italia 1 Bastardi senza gloria: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Bastardi senza gloria: il cast completo del film di Quentin Tarantino

PROGRAMMI TV 19 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita Live

21:00 – UEL Roma – Istanbul B.

Su Tv8 questa sera la prima giornata di Europa League con lo scontro tra Roma e Istanbul Basaksehir.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I babysitter

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film I babysitter, commedia italiana per la regia di Giovanni Bognetti.

Trama: Andrea, un trentenne introverso e insicuro, sogna di diventare un importante procuratore sportivo. Intanto lavora come impiegato di ultimo livello nello studio del celebre agente dei campioni, Gianni Porini. L’occasione della sua vita si presenta il giorno in cui Porini deve ricevere un prestigioso premio al Gran Galà dello Sport e con sua moglie si ritrova all’improvviso ad aver bisogno di una babysitter che possa badare al figlio. Porini, nella fretta, chiede ad Andrea di occuparsi del capricciosissimo Remo. Andrea accetta, pensando si tratti di un’ottima occasione per farsi benvolere e ottenere l’avanzamento di carriera tanto desiderato. Proprio quel giorno, però, è anche il suo compleanno e da anni i suoi amici Aldo e Mario, e la villa dei Porini diventa l’assurda location di una festa fuori controllo.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 19 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:50 – Cluj – Lazio (diretta)

21:00 – Roma – Istanbul B. (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la partita di Europa League tra Roma e Istanbul Basaksehir.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:15 – X Factor 2019 Audizioni – 2a parte

Questa sera su Sky Uno torna X Factor con la seconda puntata del talent canoro più amato della tv, giunto alla 13esima edizione. È la volta della seconda parte della prima fase di selezioni: le auditions.