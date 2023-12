Star Trek – Il futuro ha inizio: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 3 dicembre 2023, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film Star Trek – Il futuro ha inizio, pellicola del 2009 diretta da J. J. Abrams. È l’undicesima pellicola della serie cinematografica di Star Trek. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il giovane e valoroso Kirk, nato tra le stesse, dal carattere ostinato, sempre in cerca di nuove sfide e avventura, anche delle più pericolose, e il razionale Spock, con origini metà umane e metà vulcaniane, si incontrano su una facoltosa nave spaziale. Qui, i due si conosceranno anche accomunati nell’amore per la bella Uhura, ma soprattutto nel desiderio di sconfiggere l’oscuro e crudele nemico, il capitalo Romulano, in rivolta con lo spazio per aver subito un lutto importante.

Star Trek – Il futuro ha inizio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana e Karl Urban. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Chris Pine: Cap. James T. Kirk

Zachary Quinto: Spock

Zoe Saldana: Nyota Uhura

Karl Urban: Dott. Leonard ‘Bones’ McCoy

Simon Pegg: Montgomery Scott

John Cho: Hikaru Sulu

Anton Yelchin: Pavel Chekov

Eric Bana: Cap. Nero

Bruce Greenwood: Cap. Christopher Pike

Winona Ryder: Amanda Grayson

Leonard Nimoy: Spock anziano

Ben Cross: Sarek

Greg Ellis: capo ingegnere Olson

Antonio Elias: ufficiale Pitts

Tyler Perry: Ammiraglio Barnett

Deep Roy: Keenser

Jennifer Morrison: Winona Kirk

Tim Griffin: ingegnere della Kelvin

Clifton Collins Jr.: Gen. Ayel

Chris Hemsworth: George Samuel Kirk

Faran Tahir: Cap. Richard Robau

Rachel Nichols: Orioniana

Akiva Goldsman: il consigliere dell’Accademia

Scottie Thompson: moglie del Cap. Nero

Jimmy Bennett: James T. Kirk da bambino

Jacob Kogan: Spock da bambino

