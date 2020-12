Alberto Angela, la Rai non manda in onda questa sera “Stanotte con Caravaggio”

Questa sera, mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai 1 doveva andare in onda il nuovo appuntamento con Alberto Angela, Stanotte con Caravaggio, ma il palinsesto cambia a sorpresa e pare che questa sera, al suo posto, sarà mandata in onda la replica di Stanotte a Pompei, una puntata già trasmessa su questi canali nel 2018. Per quale motivo? La Rai non si è espressa a riguardo, quello che sappiamo però è che la puntata di Stanotte con Caravaggio sarà sicuramente trasmessa sui piccoli schermi, anche se non è ancora stata pronunciata una data ufficiale. La puntata avrebbe parlato ovviamente del grande artista e delle sue opere, con la partecipazione anche di due attori, Anna Safroncik e Massimo Bonetti.

E invece il 9 dicembre andrà in onda di nuovo Stanotte a Pompei con Alberto Angela che torna agli scavi campani.

