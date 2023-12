Stanotte a Parigi streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Alberto Angela

Questa sera, lunedì 25 dicembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Stanotte a Parigi, una serata evento con Alberto Angela che ci porterà nei luoghi d’arte e ci racconterà la storia di una città dopo il calar del sole, quando l’assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime. Ma anche un viaggio nella storia della città in cui tral’altro il conduttore e divulgatore è nato nel 1962. Dove vedere Stanotte a Parigi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 25 dicembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1.

Stanotte a Parigi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Stanotte a Parigi, ma quali sono gli ospiti (cast) di Alberto Angela? Ad accompagnare il divulgatore anche il racconto di grandi ospiti: ci sarà Giancarlo Giannini negli inediti panni del commissario Maigret; i cantanti Mika e Lola Ponce, che ci parleranno della musica ambientata a Parigi. Infine il calciatore Gigio Donnarumma, che racconterà la sua nuova esperienza tra i pali del Paris Saint-Germain.